Nach Streit um Maske: Wiesbadenerin mit Messer bedroht

WIESBADEN - Ein Streit um einen offenbar falsch getragenen Mundschutz ist in einem Wiesbadener Bus eskaliert. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 75-jährige Frau einen anderen Fahrgast angesprochen, da er seine Maske zum Schutz vor dem Coronavirus nicht richtig trug. Der Mann soll außerdem im Bus herumgespuckt haben. Daraufhin gerieten die beiden in einen Streit. In dessen Verlauf zog der 59-Jährige ein kleines Messer, bedrohte die Seniorin damit und spuckte ihr vor die Füße.

Der 59-Jährige stieg am Luisenforum aus dem Bus aus. Dank der guten Beschreibung der Wiesbadenerin nahm die Polizei den Mann kurz darauf fest. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611-3452340 zu melden. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 9 Uhr in einem Bus in der Dotzheimer Straße in Höhe der Haltestelle Carl-von-Linde-Straße.