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Dienstag, 16.06.2020 - 16:33
6 min. inkl. Video

Nach Tod von George Floyd: Mainzer Studentin initiiert Demos

Die Mainzerin Perla Londole ist in Deutschland innerhalb kurzer Zeit zum Gesicht der Proteste gegen Rassismus geworden. Und die Demonstrationen sind nur der Anfang ihrer Vorhaben.

Von Julian Dengler

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Die 22-jährige Mainzer Studentin Perla Londole ist in Deutschland innerhalb kurzer Zeit zum Gesicht der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt geworden. Foto: hbz / Stefan Sämmer

Die 22-jährige Mainzer Studentin Perla Londole ist in Deutschland innerhalb kurzer Zeit zum Gesicht der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt geworden. (Foto: hbz / Stefan Sämmer)

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