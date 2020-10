Nach tödlichem Streit: 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein Polizeifahrzeug. (Symbolfoto: dpa)

FRANKFURT - Nach einem tödlichen Streit zwischen zwei Männern sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Gegen den 33 Jahre alten Iraker werde wegen Totschlags ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Identität des Opfers sei weiter unklar.

Tödliche Stichverletzungen

Nach bisherigen Ermittlungen waren der 33-Jährige und das spätere Opfer am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Sachsenhausen, in dem der mutmaßliche Täter wohnte, in Streit geraten. Dabei wurde der 33-Jährige leicht, der andere Mann tödlich verletzt. Das Opfer hatte laut Angaben vom Montag Stichverletzungen, die laut Polizei von einem Messer stammen könnten. Der 33-Jährige lief nach der Tat weg, er wurde im Stadtteil Niederrad festgenommen.