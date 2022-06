Nach Vorwürfen: Regens des Bistums Limburg tot

Der Limburger Dom. (Archivfoto: Dieter Fluck)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FAZ berichtet von "Hinweisen auf tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs", die beim Bistum Limburg eingegangen seien. Die Vorwürfe gegen May sollten noch geprüft werden, hieß es. LIMBURG - Der Regens des Bistums Limburg, Christof May, ist tot. "Wir sind erschüttert und voller Trauer", heißt es in einer E-Mail des Bistums Limburg, aus der mehrere Medien am Donnerstagabend zitieren. Die Mitarbeiter des Bistums seien darin über den Fall informiert worden. Erst am Mittwoch hatte Bischof Georg Bätzing den Leiter des Priesterseminars wegen Vorwürfen hinsichtlich "übergriffigen Verhaltens" freigestellt. Dieberichtet von "Hinweisen auf tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs", die beim Bistum Limburg eingegangen seien. Die Vorwürfe gegen May sollten noch geprüft werden, hieß es.

Um welche Vorwürfe es im Detail geht, sei bislang nicht bekannt. Eine Stellungnahme des Bistums ist für Freitag angekündigt. May hatte das Amt des Regens im September 2018 übernommen. Zuvor war er Pfarrer der Pfarrei St. Anna Braunfels (Lahn-Dill) sowie Bezirksdekan in den katholischen Bezirken Wetzlar und Lahn-Dill-Eder. Als Kaplan war er auch unter anderem in Wiesbaden tätig.

May hatte sich in einem Gottesdienst im Oktober 2020 für Gleichberechtigung in der katholischen Kirche ausgesprochen – für Frauen, Geschiedene und LGBTQ. Er hatte auch für ein gemeinsames Abendmahl und für die Frauenordination plädiert.

Verknüpfte Artikel

-----

Anmerkung der Redaktion:

Wir haben uns entschieden, in der Regel nicht über Selbsttötungen zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.