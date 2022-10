Nach Yücel-Rücktritt: Neuer Pen-Präsident gewählt

DARMSTADT - Der Schriftsteller José F. A. Oliver ist neuer Präsident des PEN-Zentrums Deutschland. Der 61-Jährige setzte sich bei der Wahl am Donnerstag in Darmstadt unter mehreren Bewerbern durch, wie ein PEN-Sprecher auf Anfrage mitteilte. Oliver wird damit Nachfolger des im Mai nach heftigem internen Streit zurückgetretenen deutschen PEN-Präsidenten Deniz Yücel , der zugleich aus dem Schriftstellerverband austrat. Übergangsweise hatte daraufhin der Autor Josef Haslinger die Führung des PEN-Zentrums Deutschland übernommen. Er trat aber am Freitag in Darmstadt nicht zur Wahl an.