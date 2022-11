Nasser Wochenstart in Hessen

Wassertropfen sind an einer Autoscheibe nach einem Regenschauer zu sehen. (© Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - - Regen und Wolken erwarten die Hessen zu Beginn der kommenden Woche. Der Montag startet bedeckt und im Tagesverlauf mit von Südwesten her aufziehendem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad. In der Nacht regnet es gebietsweise, es bleibt bei Tiefstwerten zwischen 5 und 1 Grad bewölkt.

Auch am Dienstag ist am Tag und in der Nacht laut der Vorhersage örtlich mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 5 bis 8 Grad und fallen in der Nacht auf 5 bis 2 Grad.