Nazi-Symbole in Tiefgarage entdeckt

Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier. (© © © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kassel (dpa/lhe) - - In einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage in Kassel sind am Mittwochabend mehrere nationalsozialistische Symbole aufgesprüht worden. Zudem seien weitere fremdenfeindliche Schriftzüge entdeckt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Der Schaden in der Garage eines Hochhauses im Stadtteil Niederzwehren wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zu dem oder den Tätern gab es zunächst nicht.