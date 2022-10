Nebengebäude von Wohnhaus in Flammen

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. (© David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Alheim (dpa/lhe) - - In Alheim-Obergude (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) hat ein unbewohntes Nebengebäude eines Wohnhauses gebrannt. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Wohnhaus rechtzeitig verlassen, so dass ersten Erkenntnissen zufolge niemand verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Demnach versuchte die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen zu verhindern, dass die Flammen auf das Haus, in dem zwei Familien leben, übergreifen. Zur Brandursache und Schadenhöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.