Neue Details zum Großbrand an A5-Tankstelle bekannt

WEITERSTADT - Am Tag nach dem verheerenden Unfall auf der Rastanlage Gräfenhausen Ost gibt es erste Erkenntnisse über die Ursache. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der Fahrer „in suizidaler Absicht gehandelt haben dürfte“. Der Mann, der bei dem Unfall ums Leben gekommen ist, soll 54 Jahre alt sein. Weitere Angaben über die Identität machte Polizeisprecher Sebastian Trapmann am Dienstagmittag nicht. Zunächst müsse das Ergebnis eines DNA-Abgleichs abgewartet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll die Leiche des Unfallfahrers zudem an diesem Dienstag obduziert werden.

Der Mann war am Montag um 6.50 Uhr auf der Rastanlage Gräfenhausen Ost an der Autobahn 5 in die Tankstelle gekracht. Sein Auto, Zapfsäulen und ein Kleinlastwagen fingen sofort Feuer. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Wagen „mit deutlich mehr als 150 Stundenkilometern“ in die Tankstelle gerast ist.

Außer dem Fahrer kam niemand zu Schaden, weil an der Tankstelle kaum Betrieb herrschte. Der Fahrer des Kleinlastwagen befand sich zusammen mit Tankstellen-Mitarbeitern im Tankstellengebäude und konnten sich in Sicherheit bringen. Der Geistesgegenwart des Kassierers ist es zu verdanken, dass es nicht zu einer Katastrophe kam: Er drückte den Knopf für die Sofortschaltung der Tankstelle, sodass die Flammen nicht auf die unterirdischen Tanks übergreifen konnten.

Von der Tankstelle bei Weiterstadt ist kaum mehr als ein Trümmerfeld übriggeblieben. (Foto: dpa/5vision Media/Skander Essadi)

Gleichwohl löste der Unfall einen Großbrand aus. Bis zu 190 Feuerwehrleute waren bis in den späten Montagabend damit beschäftigt, das Dach der Tankanlage zu löschen. Gegen 21.15 Uhr konnten alle vier Fahrbahnen der A 5 in Richtung Norden schließlich wieder freigegeben werden.

Den Schaden schätzt die Polizei auf einen einstelligen Millionenbetrag.

Anmerkung der Redaktion:

Wir haben uns entschieden, in der Regel nicht über Selbsttötungen zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.