Neue Ehrenbürger für Mainz: Würdigung für Biontech-Gründer

Die Biontech-Gründer Özlem Türeci, Uğur Şahin und Christoph Huber bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde in der Mainzer Rheingoldhalle. (Foto: Sascha Kopp)

MAINZ - Mainz hat drei neue Ehrenbürger: Die drei Menschen, die dafür gesorgt haben, dass der mRNA-Impfstoff „Comirnaty“ - besser bekannt unter dem Firmennamen „Biontech“ – erfunden wurde und einen sehr wesentlichen Teil zur Bekämpfung der Pandemie geleistet hat, wurden am Donnerstagnachmittag zu Ehrenbürgern der Stadt Mainz ernannt: Universitätsprofessor Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Huber, Universitätsprofessorin Dr. Özlem Türeci und Universitätsprofessor Dr. Uğur Şahin.

Die Stadt würdigt damit „die herausragenden Leistungen dieser außergewöhnlichen Wissenschaftlerin und Wissenschaftler auf dem Gebiet der Medizinforschung und Biotechnologie.“ Vor allem der Mut und das Vertrauen in ihre Forschung hätten dafür gesorgt, dass der Impfstoff so schnell entwickelt und zugelassen werden konnte. Auch die herausragende Forschungsarbeit bei der Bekämpfung von Krebs sei bahnbrechend, so die Stadt. „Sie können aus Mainz heraus die Welt und die Medizin verändern“, so Oberbürgermeister Michael Ebling. Beide hätten einen herausragenden Beitrag dazu geleistet, Mainz zum Biotechnik-Standort zu machen.

„Aus Mainz ging Hoffnung um die Welt“, so Ebling. In Mainz hat Biontech seinen Unternehmenssitz, hier arbeiten an mehreren Biontech-Standorten inzwischen Experten aus aller Herren Länder an der Entwicklung und Weiterentwicklung neuer Medikamente. Auch ins Goldene Buch der Stadt Mainz trugen sich die drei neuen Ehrenbürger ein. Es mache ihn froh, so Ebling, dass die Biontech-Gründer in Mainz zuhause seien. „Wir werden sie auch in Zukunft nach Kräften unterstützen.“

In der frisch sanierten Rheingoldhalle durften mehrere hundert Personen aus der Stadtgesellschaft, Mitarbeiter von Biontech und auch 100 Bürger Platz nehmen. Auch der Krieg in der Ukraine war Thema bei der Veranstaltung - sowohl Moderatorin Gundula Gause wie auch OB Ebling betonten, auf ein baldiges Ende des Krieges zu hoffen. „Wir stehen an der Seite der Ukraine“, so Ebling.

Die Landeshauptstadt Mainz verleiht seit 1831 die Ehrenbürger:innenwürde. Sie ist die höchste Auszeichnung einer Gemeinde oder Stadt, die an Persönlichkeiten verliehen werden kann, die sich besonders um sie verdient gemacht haben.

Zuletzt erhielten Margit Sponheimer (2018) und Monsignore Klaus Mayer (2005) die Ehrenbürgerwürde der Landeshauptstadt. Beide waren am Donnerstag in der Rheingoldhalle ebenfalls anwesend. Seit 1831 hat die Landeshauptstadt insgesamt 49-mal diese höchste Auszeichnung verliehen.