Neuer Mainz-Tatort sorgt für gemischte Reaktionen

Am Sonntagabend ermittelte Heike Makatsch zum dritten Mal in Mainz zwischen Hauptbahnhof, Winterhafen und Weisenauer Villen. (Foto: ARD)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Am Sonntagabend wurde wieder fieberhaft ermittelt in Mainz. Während große Teile der Stadt die Johannisnacht feierten , versucht Heike Makatsch im Tatort „In seinen Augen“ als Kommissarin Ellen Berlinger herauszufinden, wer oder was hinter dem Tod der reichen Witwe Bibiana Dubinski steckt. Wie kam der neueste Mainz-Tatort zwischen Hauptbahnhof, Mombacher Hochstraße, Winterhafen und Weisenauer Villen bei den Zuschauern an? Wir haben uns die Reaktionen im Netz angeschaut.

Osnabruecker (@asprange) June 26, 2022



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Nachdem die Kritiken in den Medien im Vorfeld eher durchwachsen waren, ergibt sich beim Blick auf die Reaktionen auf Facebook und Twitter ein gemischtes Bild, wobei die positiven Beiträge insgesamt überwiegen. In einer Mainzer Facebookgruppe kommentiert ein User: „Die Schauspieler kamen mir vor wie von einer Laienschauspieltruppe – grottenschlecht.“ Dafür gibt es ein paar Likes, genauso für den Kommentar „Unglaublich schlechter Tatort und miserable Schauspieler“.

Verknüpfte Artikel



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Schaut man dagegen auf die Reaktionen in Gruppen, die sich explizit mit den jeweiligen-Tatort-Folgen beschäftigen, so erhält die dritte Ausgabe aus Mainz mit Makatsch überwiegend gute Bewertungen. Hier liest man häufiger Kommentare wie „gut und spannend“ oder „außergewöhnlich, bedrückend und gut inszeniert“. Beiträge wie „Ich konnte zwischendurch immer mal wieder in den Garten gehen und die Sprenger verstellen, ohne was zu verpassen. Der Schluss dann kurz und schmerzlos“, sind hier klar in der Minderheit.

Auch auf Twitter gehen die Meinungen auseinander, wobei die positiven Reaktionen auch hier überwiegen. So ist etwa zu lesen: „Guter Tatort, etwas zu viel gewollt für 90 Minuten. Überzeugende Darsteller, gerne mehr aus Mainz“ und „Das war doch gut. Bitte mehr davon aus Mainz, Note 2+“. User, die eine „Großzügige 5“ verteilen und erklären, „Mainz fällt künftig aus“, scheinen dagegen auch hier recht eindeutig in der Minderheit zu sein.