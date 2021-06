Neuer Podcast: Heidels EM-Talk geht auf Sendung

Heidels EM-Talk ist der Podcast zur Europameisterschaft 2021. Christian Heidel, Sportvorstand von Mainz 05 und Tobias Goldbrunner, Sportchef der VRM, sprechen über die 24 Teilnehmer-Länder und ihre Stars. (Grafik: VRM)

Mainz - Mit Mainz 05 hat Christian Heidel das Wunder geschafft. Als der 58-Jährige an Weihnachten 2020 wieder beim rheinhessischen Fußball-Bundesligisten einstieg, traute kaum noch jemand dem Club den Klassenverbleib zu. Es folgte eine historische Aufholjagd – mit dem krönenden Abschluss: Die Mainzer retteten sich noch, spielen auch in der kommenden Saison im Oberhaus. Traut der Sportvorstand der 05er der deutschen Nationalmannschaft ebenfalls ein Wunder zu? Schließlich glauben nur die wenigsten Landsleute, dass die DFB-Elf bei der Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) den Titel holen kann.

Podcast-Premiere am 10. Juni

Wie schätzt Heidel die Chancen des deutschen Teams bei der EM in elf Städten ein? Wo klemmt es im Kader von Bundestrainer Joachim Löw? Was macht Hoffnung? Über all das spricht der Manager während der EM ausführlich im VRM-Podcast „Heidels EM-Talk“. Gemeinsam mit VRM-Sportchef Tobias Goldbrunner diskutiert Heidel die spannendsten Themen der Titelkämpfe. Jeden Donnerstag um 15 Uhr geht der Podcast mit frischen Nachrichten, Einschätzungen und Anekdoten auf Sendung. Los geht es bereits am 10. Juni – also schon einen Tag vor dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien.

Schon jetzt Lust bekommen? Im folgenden Web-Player finden Sie jetzt schon einmal das Intro und können ab heute Nachmittag 15 Uhr immer die aktuelle Folge hören:



Heidels EM-Talk finden Sie auf allen Portalen

Im Folgenden finden Sie alle Links, wo Sie den Podcast Heidels EM-Talk im Podcast-Player ihrer Wahl hören können:

