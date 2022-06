3 min

Neuer „Tatort“ aus Mainz: Ermittlerin in Rechtfertigungsnot

Im „Tatort: In seinen Augen“ ermittelt Heike Makatsch als Kommissarin Berlinger zum dritten Mal in Mainz – in einem leider nicht überzeugenden Fall, der aber Lokalkolorit bietet.

Von Johanna Dupré Redaktionsleiterin Kultur Mainz