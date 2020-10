Neues Google-News-Produkt: VRM als Partner dabei

Google News Showcase – Bei dem neuen Nachrichten-Produkt ist die VRM als Partner dabei. (Logos: VRM/Google)

MAINZ - Den einen Weg, wie ein Nutzer zu einer Nachricht findet, gibt es im Internet schon lange nicht mehr. Auch die vielen Leserinnen und Leser der VRM, zu der dieses Nachrichtenportal gehört, kommen auf den unterschiedlichsten Wegen zu uns. Einer der beliebtesten Wege ist jener über eine Suchmaschine, was im Jahr 2020 meist den Marktführer Google meint. Auch deshalb hat der Konzern schon lange mit Google News ein Produkt in Angebot, das Internetnutzern den Weg zu den für sie relevanten Nachrichten und Themen erleichtern soll. Mit „Google News Showcase“, wie es offiziell heißt, kommt nun ein neues Produkt dazu – und die VRM wird als Partner der ersten Stunde mit an Bord sein.

Die direkten Links zu unseren Angeboten auf Google News finden Sie am Ende des Artikels!

“Google News Showcase“ startet in Deutschland

Google News Showcase: So ungefähr werden die Angebote der VRM im neuen Google-Produkt aussehen. (Quelle: Google (Bearbeitung VRM))

„Den größten Schritt bisher, um die Zukunft der Nachrichten zu fördern“, nennt Googles Vize-Präsident für Zentral-Europa, Philipp Justus, das neue Produkt. Ab dem 1. Oktober wird „Google News Showcase“ in der Google-News-App für Android und bald auch für die Apple-Version sowie für Google Discover verfügbar sein wird. Peter Neumann, Chief Digital Officer der VRM und Mitglied der Geschäftsleitung, sagt: „Google ist für uns ein wichtiger Partner, wenn es darum geht, unsere Nutzerinnen und Nutzer mit relevanten und seriösen Nachrichten aus der Region zu versorgen. In diesem Fall halten wir die neuen Möglichkeiten, die Google bietet, um hochwertige Inhalte besser auffindbar und nutzbar zu machen, für eine gute Initiative und haben uns deshalb vom Start weg an diesem Projekt beteiligt.“





Für die Nutzer verspricht Google eine „ganz andere Art und Weise der digitalen Nachrichten-Erfahrung“, die vor allem darauf beruht, dass bewusst ausgewählte Medienhäuser und Verlage für jeweils ihre Nachrichten die redaktionelle Kuratierung übernehmen. So werden dem Nutzer in einem personalisierten Feed dann nicht mehr wie bisher einfach Artikel oder Videos durch einen Algorithmus ausgespielt, sondern sogenannte Kacheln oder auch Panels. Wie diese aussehen und welche Themen dort präsentiert werden, liegt zu 100 Prozent in der Hand der beteiligten Redaktionen und Verlage. Ebenfalls neu ist aber auch, dass Google teilweise für die Inhalte und die Arbeit der beteiligten Partner bezahlt. Lutz Eberhard, Leitung Content der VRM und Mitglied der Geschäftsleitung, sagt: „Für uns ist das neue Angebot von Google ein weiterer Weg, um unsere relevanten Inhalte zu den Leserinnen und Lesern zu bringen. Die Redaktion arbeitet komplett unabhängig, über die Themen und deren Aufbereitung entscheiden wir alleine.“ Google und die verbundenen Dienste seien wie auch Soziale Netzwerke – etwa Twitter oder Facebook – ein wichtiger Weg, um die Nutzer mit den wichtigen Themen der Region dort zu erreichen, wo sie sind, so Eberhard weiter. Ein Mitspracherecht gebe es außerhalb der Redaktion für niemanden – „völlig egal, ob Google, Facebook oder der Anzeigenkunde aus der Region!“.

So wird die Digital-Redaktion der VRM für die Google-News-Publikationen der Allgemeinen Zeitung, des Wiesbadener Kurier sowie von Echo Online und Mittelhessen.de jeden Tag die wichtigsten Themen bestmöglich präsentieren: von Zusammenfassungen der wichtigsten Themen bis hin zu Schwerpunkt-Themen des Tages. Wer für Hessen und Rheinland-Pfalz wissen will, was die Themen sind, die wirklich wichtig sind, wird diese künftig auch im Google-News-Umfeld entsprechend aufbereitet finden.

Hier finden Sie das neue Angebot

Wer sich selbst ein Bild von dem neuen Angebot machen will, ist herzlich eingeladen, eine der vier Publikationen, für die die VRM verantwortlich ist, zu abonnieren. Wichtig ist im Hinterkopf zu haben: „Google News Showcase“ funktioniert zunächst nur innerhalb der Google-News-App auf Android-Smartphones und soll schnellstmöglich auch für Apple und weitere Google-News- und Google-Discover-Produkte verfügbar sein.

Im Folgenden finden Sie die direkten Links zu den VRM-Angeboten auf Google News. Zum Folgen bzw. Abonnieren unserer Publikationen nutzen Sie einfach das Stern-Symbol:

So sieht das neue Produkt aus