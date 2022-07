Neues von der °m News-App: Das News-Widget

Mit den News-Apps der VRM empfangen Sie aktuelle Nachrichten aus Ihrer Wunschregion, Deutschland und der Welt direkt auf Ihrem Smartphone. So wissen Sie jederzeit, was in Ihrer Heimat und der Welt passiert – ob in Wirtschaft, Politik oder Sport.Laden Sie sich das neue News-App-Update in den App-Stores herunter oder aktualisieren Sie Ihre bestehende Version, um von allen Funktionen profitieren zu können. Bei Problemen können Sie sich unter digital@vrm.de direkt an uns wenden.