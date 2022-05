Neun "Ufo-Sichtungen" – und was wirklich dahinter steckt

Ein Ufo. (Foto: dpa)

RHEIN-MAIN - Bei der Ufo-Meldestelle Cenap im Odenwald kommt einiges zusammen. Täglich bekommen die Experten Videos und Bilder von vermeintlichen Ufo-Sichtungen zugeschickt. Darunter ernstgemeinte Anfragen von Menschen, die sich fragen, was sie da gerade am Himmel erblicken konnten. Einige Bilder sind dagegen so offensichtlich, dass das Einsenden nur ein Scherz sein kann. Machen Sie hier den Test mit den schönsten und kuriosesten Bildern von Ufo-Sichtungen aus dem Odenwälder Cenap: Lassen Sie sich hinters Licht führen oder sind sie ein wahrer Ufo-Kenner?

