NewsUp-Kurzvideos der VRM sind für Preis nominiert

Echo Online, Mainz - Sie sind vertikal, maximal 60 Sekunden lang, ziemlich bunt und sorgen für Klicks, Aufmerksamkeit und regen Austausch in den Kommentarspalten: die NewsUp-Kurzvideos. Ursprünglich konzipiert und produziert für den NewsUp-TikTok-Kanal erobern sie jetzt auch die Kurzvideo-Bereiche der Instagram-Kanäle von Allgemeine Zeitung Mittelhessen und Wiesbadener Kurier . Als sogenannte „Reels“ tauchen sie dort in bekanntem Blau-Lila-NewsUp-Look auf.

Darüber hinaus haben die NewsUp-Kurzvideos zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl im vergangenen April die Chance auf einen Preis der Bundeszentrale für politische Bildung.

Um im Auswahlverfahren eine Runde weiterzukommen, braucht das Format die Unterstützung von Ihnen. Unter dem folgenden Link können Sie für NewsUp stimmen.

Dazu auf der Webseite nach unten scrollen und ein Herz für uns vergeben. Der Herz-Button befindet sich auf der rechten Seite im unteren Bereich mit dem Schriftzug „Ich stimme für dieses Projekt“. Bis zum 8. August 2021 können Sie Ihre Stimme abgeben. Übrigens ist auch unser Podcast-Format R(h)eingehört nominiert.

NewsUp - Das Nachrichten-Update aus dem Rhein-Main-Gebiet (Grafik:VRM/SophieBöker)

Dem NewsUp-TikTok-Kanal der VRM folgen mittlerweile mehr als 1.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Auch YouTube, eine der wichtigsten Quellen, wenn es um Nachrichtenkonsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen geht, bietet seit Neustem die Möglichkeit, vertikale Kurzvideos als sogenannte Shorts auf der Plattform hochzuladen. Mit Beginn des Features auf YouTube starten auch hier die NewsUp-Kurzvideos. Somit sind die vertikalen Videos auf allen gängigen Plattformen mit den unterschiedlichsten Bezeichnungen vertreten: Als sogenannte Shorts (YouTube), Reels (Instagram) oder TikToks (TikTok).

Mehrfach in der Woche erscheinen maximal 60 Sekunden lange Videos, die sich am aktuellen Nachrichtengeschehen orientieren. Ziel ist es, mit den Kurzvideos Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Verbreitungsgebiet der VRM zu erreichen.

