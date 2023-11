NFL-Premiere in Frankfurt: Nur Gewinner

Auf solche Summen wird auch im Römer spekuliert. Eine Ertragsstudie der Tourismus und Congress Frankfurt steht noch aus. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) war sich aber bereits am Samstag sicher, dass die Stadt „unglaublich an Wahrnehmung weltweit erhalten wird“. Auch wenn es nicht wenige NFL-Fans regelrecht nervte, aber allein schon das Interesse daran, ob Taylor Swift, Liebelei von Chiefs-Tight-End Travis Kelce, kommen würde oder nicht, richtete noch mal einen ganz anderen, einen gewaltigen Fokus auf die Partie in Frankfurt. Letztlich blieb der Popstar in New York.