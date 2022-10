Nicht angezeigter Amok-Plan: 15-Jährige schuldig gesprochen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. (© Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Eine 15-Jährige, die in einem Chat von einem in den USA geplanten Amoklauf erfahren und diesen nicht angezeigt hatte, ist am Dienstag vor dem Amtsgericht Frankfurt schuldig gesprochen worden. Das Verfahren gegen die Jugendliche wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Die 15-Jährige wurde wegen Nichtanzeigens einer geplanten Straftat verwarnt, außerdem wurde ihr eine Erziehungsmaßnahme auferlegt, sagte die Sprecherin.

Die Jugendliche hatte mit einem 18-Jährigen in den USA gechattet, der ihr in der Unterhaltung ankündigte, er werde an einer Grundschule das Feuer eröffnen. Er habe bereits seine Großmutter erschossen. Kurz danach setzte er seinen Plan um. Bei der Tat in der Kleinstadt Uvalde im US-Bundesstaat Texas wurden 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet. Der 18-Jährige wurde schließlich von der Polizei erschossen.