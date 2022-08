Niedrigwasser: Wissing verspricht Tempo bei Rheinvertiefung

Mehr zum Pegelstand

Ein Pegel wie der bei Kaub gibt nicht die Tiefe des Flusses an dieser Stelle wider, sondern ist ein willkürlich gesetzter Messpunkt. Beträgt er bei Kaub zum Beispiel 78 Zentimeter, bedeutet das 1,90 Meter Wassertiefe in der dortigen Fahrrinne. 1,90 Meter ist der sogenannte „Gleichwertige Wasserstand“(GlW) für Kaub, ein statistisch ermittelter Wert, bei dem die Solltiefe der Fahrrinne an dieser Stelle noch gewährleistet ist. Anhand von GlW und Pegelstand errechnet die Schifffahrt die mögliche Zuladung.



Mit der Beseitigung der Engstellen am Mittelrhein soll bei Kaub ein GlW von 2,10 Meter erreicht werden; es geht also um eine Vertiefung der Wasserrinne um lediglich 20 Zentimeter.



1,90 Meter Wassertiefe bedeuten, dass Frachtschiffe einen Tiefgang von 1,60 bis 1,70 Meter aufweisen können. 20-30 Zentimeter, die berühmte „Handbreit“ Wasser, müssen zwischen Schiffshülle und Flussgrund verbleiben.



Montagmorgen lag der Pegel bei Kaub bei 104 Zentimeter. Einschränkungen bei der Zuladung gibt es ab 130, unterhalb von 60 können viele Schiffe nur noch einen kleinen Teil der üblichen Ladung aufnehmen, bei 30 geht nichts mehr. In den vergangenen Wochen war er bis auf 40 Zentimeter gesunken.