Noteinsatz: A60 am Dreieck Nahetal stundenlang gesperrt

BINGEN - Die A60 musste am Dreieck Nahetal am Mittwochabend für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt worden. Es gebe kein Durchkommen, teilte die Autobahnpolizei auf Anfrage mit. Anlass sei eine Gefahrenlage, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei jedoch nicht.

Wie die Polizei in der Nacht nach Abschluss des Einsatzes noch mitteilte, hatte ein junger Mann versucht, sich durch den Sprung von einer Brücke das Leben zu nehmen. Zu dem Rettungseinsatz seien speziell geschulte Kommunikationsbeamte der Polizei sowie Feuerwehr und Rettungsdienst hinzugezogen worden. Um den Rettungseinsatz nicht zu behindern, wurde großräumig abgesperrt. Verkehrsteilnehmer, die bereits in der Nähe der Brücke waren, wurden weggeschickt, erklärt die Polizeisprecherin. Das sei gut gelaufen – Probleme mit Gaffern habe es nicht gegeben. Gegen 23 Uhr hätten die Einsatzkräfte den jungen Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe, in Sicherheit bringen können. Er wurde im Anschluss in eine Klinik eingeliefert, so die Polizei weiter.

Die Motivlage sei derzeit nicht geklärt. Die Autobahn war insgesamt für rund zweieinhalb Stunden zwischen dem Autobahndreieck Nahetal und der Anschlussstelle Ingelheim-West voll gesperrt. Es kam zu langen Staus.

Anmerkung der Redaktion:

Wir haben uns entschieden, in der Regel nicht über Selbsttötungen zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.