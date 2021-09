Notrufnummern 110 und 112 zeitweise gestört

(Symbolfoto: Fotolia/ Gerhard Seybert)

RHEINLAND-PFALZ/HESSEN - In Teilen von Rheinland-Pfalz uns Hessen gab es am Mittwochmittag Störungen bei den Notrufnummern 110 und 112. Eine entsprechende Meldung erhielten unter anderem Nutzer der Warn-App Katwarn. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz teilte mit, dass zuerst nicht bekannt sei, welche Bereiche betroffen seien und wie lange die Behebung der Störung dauern wird. Gegen 13.30 Uhr hieß es dann, dass die Störung zumindest in Rheinland-Pfalz nicht mehr bestehen würde. Betroffen seien nur Notrufe aus dem Mobilfunknetz gewesen.

In Hessen wurde um 13.44 Uhr eine erneute Warnmeldung via Katwarn verschickt: "Zur Zeit kommt es hessenweit zu Ausfällen und Störungen im Notruf 112 und 110. Im Bedarf wählen Sie bitte die Amtsleitungen". Hier sind die Rettungsleitstellen derzeit über die -19222 mit der jeweiligen Ortsvorwahl zu erreichen. Auch in anderen Gebieten von Deutschland werden Störungen der Notrufnummern angezeigt. In Wiesbaden und Kassel kamen dann gegen 14.30 Uhr Entwarnungen, hier würden die Notrufe nun auch wieder funktionieren.

Störung des Telekom-Netzes

Grund dafür sei laut Informationen der Hessenschau eine bundesweite Störung im Telekom-Netz. Davon sei auch der er Mobilfunk des Anbieters betroffen sei, sagte eine Sprecherin der Telekom.

Erreichbarkeit von Polizei & Feuerwehr Die Polizei in Wiesbaden weist darauf hin, dass dort auch direkt die einzelnen Reviere angerufen werden können:

1. Revier (Innenstadt) 0611-3452140

2. Revier (Kastel) 0611-3452240

3. Revier (Europaviertel) 0611-3452340

4. Revier (Bierstadt) 0611-3452440

5. Revier (Biebrich) 0611-3452540



Die Feuerwehr in Wiesbaden ist zusätzlich zur -19222 noch über die 0611-4990 zu erreichen.



Wie die Kreisverwaltung Groß-Gerau mitteilt, ist dort neben 110/112 die -19222 ebenfalls gestört. Die Polizeidienststellen dort seien derzeit über ihre Amtsleitungen zu erreichen. Die Feuerwehrhäuser im Kreis Groß-Gerau seien alle besetzt und können über Funk kommunizieren.



Im Lahn-Dill-Kreis, Kreis Limburg-Weilburg und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf sind die Polizeistation folgendermaßen erreichbar:

Polizei Wetzlar: 06441-9180

Polizei Herborn 02772-47050

Polizei Dillenburg: 02771-9070

Polizei Haiger: 02771-907 258

Polizei Marburg: 06421 – 4060

Polizei Biedenkopf: 06461/92950

Polizei Weilburg: 06471-93860

Polizei Limburg: 06431-91400

Polizei Gießen: 0641 70060

Nicht alle Menschen und alle Orte seien davon betroffen, einige könnten die Notrufnummern noch erreichen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums der Hessenschau.