NSU 2.0-Drohmails: War das wirklich nur ein Einzeltäter?

Der Verdacht erhärtet sich und Basay-Yildiz will ich bewaffnen

- Der Tatverdacht gegen den 53 Jahre alten Berliner, der Autor von mehr als 100 mit NSU 2.0 unterzeichneten Drohmails sein soll, hat sich „belastbar erhärtet“. Das sagte Albrecht Schreiber, Leiter der Frankfurter Staatsanwaltschaft, im Innenausschuss des hessischen Landtages. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Er habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die ihm zugeschriebenen Drohmails haben zwar erkennbar rechtsextremen Charakter. Es gebe aber bislang keine Erkenntnisse, dass er in rechtsradikale Strukturen eingebunden wäre, so Schreiber.

- Nach Erkenntnissen der Ermittler hat der Verdächtige keinerlei persönliche Bezüge zu Hessen. Auch soll er in den vergangenen zweieinhalb Jahren – also seit Beginn der Drohmail-Serie – nicht in Hessen gewesen sein. Drohmails, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren, hatten 34 Personen und 60 Institutionen aus neun Bundesländern und Österreich erhalten.

- Der 53-Jährige wird im Übrigen auch verdächtigt, Anfang 2017 einen Würzburger Rechtsanwalt telefonisch bedroht zu haben. Der Anwalt hatte den syrischen Flüchtling vertreten, der 2015 in einem Flüchtlingsheim ein Selfie von sich und Bundeskanzlerin Angela Merkel gemacht hatte. In dem Telefonat soll der 53-Jährige die Privatanschrift des Anwaltes genannt und zu erkennen geben haben, dass er von dessen beiden Kindern wisse.

- Der Würzburger Anwalt war ebenso wie die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz immer wieder wegen ihrer anwaltlichen Mandate in der Diskussion. So hatte Basay-Yildiz auf juristschem Weg lange Zeit verhindern können, dass ein des Terrors verdächtiger Tunesier abgeschoben werden kann.

- Die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz hatte seit August 2018 immer wieder Drohbotschaften erhalten, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Jetzt will sie sich offenbar bewaffnen und dafür Geld vom Staat.

- Doch Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat ihr davon abgeraten. Er bitte sie, ihren Entschluss zu überdenken, heißt es in seinem Schreiben an die Anwältin, das auch den Obleuten der Landtagsfraktionen im Innenausschuss vorliegt.

- Grundsätzlich gebe es zwar die Möglichkeit für bedrohte Personen, den Großen Waffenschein zu beantragen, so der Brief weiter. Die Experten des Landeskriminalamtes hätten ihr dies allerdings bewusst nur als theoretische Option dargestellt und explizit davon abgeraten. Beuth schreibt, er könne den Wunsch der Anwältin nach Sicherheit und Schutz für ihre Familie nur zu gut nachempfinden. Dennoch sei er überzeugt, dass Schusswaffen in Privathaushalten eine „trügerische Sicherheit bieten“. Es sei „nicht vom öffentlichen Interesse gedeckt, die Kosten für diese Selbstbewaffnung aus Steuergeldern zu begleichen“.