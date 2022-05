Oberleitung im Frankfurter U-Bahn-Tunnel abgerissen

Menschen warten in der U-Bahnstation vom Hauptbahnhof in Frankfurt auf die passende U-Bahn. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Eine abgerissene Oberleitung an der Frankfurter U-Bahnstation Grüneburgerweg hat am Dienstag für Probleme im Bahnverkehr gesorgt. Wie die Feuerwehr Frankfurt auf Twitter mitteilte, findet in beiden Richtungen kein Fahrbetrieb statt. Betroffen sind die Linien U1, U2, U3 und U8.

100 Fahrgäste mussten aus einem stehenden Zug aus der U-Bahn geleitet werden, verletzt wurde niemand.

Vier U-Bahnen müssten aufgrund des stromlos geschalteten Streckenbereichs abgeschleppt werden. Die Fahrgäste konnten die Züge an den Stationen verlassen.

Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) May 3, 2022

Die Züge der Linien U1 und U2 fahren nicht zwischen Heddernheim und "Frankfurt Eschenheimer Tor". Die Züge der Linien U3 und U8 fahren nicht zwischen Heddernheim und "Frankfurt Südbahnhof".