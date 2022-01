Oberstaatsanwalt wegen Korruptionsverdacht wieder in U-Haft

Blick auf den Sitz der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft: Die Korruptionsvorwürfe gegen den Oberstaatsanwalt Alexander B. wiegen schwer - und beschäftigen die Justiz bis heute. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Der unter Korruptionsverdacht stehende Frankfurter Oberstaatsanwalt Alexander B. muss erneut in Untersuchungshaft. Die am Freitagnachmittag erfolgte Verhaftung des 54-jährigen Beschuldigten, der im September 2020 nach zwei Monaten aus der U-Haft entlassen worden war, sei erforderlich geworden, „weil sich aufgrund der seitdem durchgeführten Ermittlungen in erheblichem Umfang weitere Tatvorwürfe ergeben haben“, teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Freitagabend mit.

Beschuldigte hatte selbst gegen Wirtschaftskriminalität ermittelt

Inzwischen bestehe den Ermittlungen zufolge der dringende Verdacht der gewerbsmäßigen und fortgesetzten schweren Bestechlichkeit in 101 Fällen, der gewerbsmäßigen Untreue im Amt in mindestens 55 Fällen und der Steuerhinterziehung in neun Fällen, begangen im Zeitraum August 2015 bis Juli 2020. Wegen der deutlich „erhöhten Straferwartung“ sei nun neben fortbestehender Verdunklungsgefahr zusätzlich der Haftgrund der Fluchtgefahr gegeben.

Was den Fall Alexander B. so pikant macht: Der Beschuldigte hatte in seiner Funktion bei der Generalstaatsanwaltschaft selbst gegen Wirtschaftskriminalität und Abrechnungsbetrug ermittelt. Bei der Vergabe von Gutachten soll er allerdings mit Hilfe eines weiteren Beschuldigten, ebenfalls Staatsanwalt in der von B. zeitweise geleiteten ehemaligen Zentralstelle für Medizinstrafrecht, mittels überteuerter Aufträge sechsstellige Beträge eingestrichen haben. Der zweite Beschuldigte war Ende vergangenen Jahres vom Dienst suspendiert worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue im Amt ermittelt.

Verknüpfte Artikel

Der Fall hatte nicht nur bundesweite Schlagzeilen gemacht, sondern auch der hessischen Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) wiederholt unangenehme Fragen der Landtagsopposition beschert: Zuletzt kritisierten SPD, FDP und Linke im Rechtsausschuss, die Affäre weite sich mit dem Verdacht gegen einen weiteren Beschuldigen aus, und die schleppende Aufklärung werde zum zweiten Justizskandal nach dem eigentlichen Justizskandal. Offen ist nach wie vor, wann Anklage gegen B. erhoben werden soll. Anklage werde erhoben, wenn die Ermittlungen abgeschlossen seien, sagte Nadja Niesen, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage dieser Zeitung. Sie kündigte weitere Informationen im Laufe der Woche an.