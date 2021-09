4 min

Odenwälder Firma liefert Fenster für Apple-Zentrale

Die Lamellenfenster der Firma Fieger aus Birkenau sind weltweit an Flughäfen, in Hotels und Kliniken verbaut. Der größte Auftrag: die Apple-Zentrale in Kalifornien.

Von Anja Ingelmann Reporterin Wirtschaft Südhessen