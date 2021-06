Odenwaldkreis: Baden am Marbachstausee ist nun erlaubt

Junge Menschen suchen Abkühlung in einem See. Foto: dpa

HÜTTENTHAL - Das Baden am Marbachstausee bei Hüttenthal ist grundsätzlich wieder erlaubt. Darauf weist der Wasserverband Mümling auf seiner Homepage hin.

Dies folgt, nachdem das Hessische Ministerium für Soziales und Integration seine Auslegung der entsprechenden Corona-Verordnung (CoKoBeV) in einer E-Mail vom 18. Juni konkretisiert hat – demnach ist das Baden am Hochwasserrückhaltebecken Marbach „grundsätzlich wieder erlaubt“. Wann die Toilettenanlagen auf dem Gelände wieder genutzt werden können, ist jedoch noch unklar. Auch seien weiterhin die Regelungen der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV), der Gemeingebrauchsverordnung, die Benutzungsordnung sowie die Hinweise vor Ort zu beachten, so der Wasserverband.