Öffentliche Toiletten in Rüsselsheim: Von hui bis pfui

Die Toilettenanlage im Verna-Park ist zwar sauber, jedoch funktioniert das Wasser nicht. (© Marcel Großmann)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Rüsselsheim - Egal ob ein längerer Ausflug in den Verna-Park, eine Einkaufstour in der Innenstadt oder beim Warten auf die nächste Bahn: Manchmal ist der Gang auf die Toilette einfach nicht zu verhindern. Aber wohin, wenn es einmal drückt? Acht öffentliche Toiletten werden von der Stadt Rüsselsheim betrieben. Wir haben anlässlich des Welttoilettentages uns die fünf in der Innenstadt einmal genauer angesehen.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Wobei, fünf ist nicht ganz richtig. Denn zwei davon sind aktuell nicht begehbar. Am Parkplatz Ecke Mainzer Straße/Ludwigsstraße kann sich derzeit keiner erleichtern. Dort ist der Vertrag ausgelaufen, ein neuer sei laut Stadtverwaltung erst mit einem genehmigten Haushalt möglich. Und auch am Bahnhof ist die Toilette im Gleiszugang immer noch geschlossen. Grund dafür seien laut Verwaltung die anhaltenden technischen Probleme. „Durch immer wiederkehrenden Vandalismus, wie zum Beispiel mit Verstopfung der WCs durch übermäßige Mengen Toilettenpapier, Zeitungen und dergleichen, entstehen immer wieder umfangreiche Beschädigungen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Deutsche Bahn als Betreiber des Bahnhofs beteilige sich an dieser Form der Bahnhofsinfrastruktur nicht.

Toilette am Bahnhof ist Negativbeispiel

Wer also am Gleis steht und es nicht mehr einhalten kann, muss notgedrungen auf die Anlage in der Sophien-Passage an der Südseite des Bahnhofes ausweichen. Das gute hierbei: Der Toilettengang ist kostenlos. Mehr Positives lässt sich aber nicht sagen. Denn obwohl nach Angaben der Stadtverwaltung ein Reinigungsdienst und die Stadtwerke jeden Tag um 21 Uhr die Anlagen säubern und Klopapier auffüllen, steigt einem beim Betreten der Männertoilette ein beißender Uringeruch in die Nase. Wer dann noch nicht umgekehrt ist und in die mit Graffiti beschmierte Kabine blickt, sollte spätestens dann überlegen, wie dringend es wirklich ist. (Wer gerade sein Frühstück genießt, sollte den nächsten Absatz überspringen, Anmerkung der Redaktion).

Die Toilette an der Sophien-Passage ist kein schöner Anblick. (© Marcel Großmann) Denn in der eisernen Schüssel sind Überreste eines großen Geschäftes zu sehen. Auch an der weiß gefliesten Wand dahinter sieht man Spritzer, die stark an Exkremente erinnern. Auf eine genaue Untersuchung wurde jedoch von der Redaktion verzichtet. Toilettenpapier gab es gegen 11 Uhr am Donnerstag ebenfalls nicht. Im Behinderten-WC ist der Geruch nicht besser, gleichzeitig findet man dort benutzte Tücher in der Toilette. Denn in der eisernen Schüssel sind Überreste eines großen Geschäftes zu sehen. Auch an der weiß gefliesten Wand dahinter sieht man Spritzer, die stark an Exkremente erinnern. Auf eine genaue Untersuchung wurde jedoch von der Redaktion verzichtet. Toilettenpapier gab es gegen 11 Uhr am Donnerstag ebenfalls nicht. Im Behinderten-WC ist der Geruch nicht besser, gleichzeitig findet man dort benutzte Tücher in der Toilette.

Öffentliche Toiletten in Rüsselsheim Die Stadt betreibt insgesamt acht öffentliche Toiletten. Neben den fünf in der Innenstadt gibt es noch Anlagen am Parkplatz des Einkaufszentrums in Königstädten, am Parkplatz des Einkaufszentrums in Haßloch und am Einkaufszentrum im Dicken Busch 2. Im Jahr 2021 wurde mit der Nutzung von Toiletten insgesamt rund 4.000 Euro eingenommen.

Wer etwas mehr Zeit hat, sollte vielleicht auf die WC-Anlage im Parkhaus am Löwenplatz zurückgreifen. Dort riecht es nicht nur deutlich besser, die eiserne Kabine ist auch rundum sauber. Zudem gibt es Toilettenpapier und der Wasserhahn samt Seife und das Gebläse zum Trocknen der Hände funktionieren einwandfrei. Das hat allerdings seinen Preis – um genau zu sein 50 Cent, ohne die sich die Tür zur Toilette nicht öffnet.

Die Toilette am Parkhaus am Löwenplatz ist ein positives Beispiel. (© Marcel Großmann) Sanierung der Anlagen wegen Haushalt ausgesetzt

Eine kostenlose Alternative gibt es aber im Innenstadtbereich noch. Gemeint ist die Toilettenanlage im Verna-Park, direkt an der Frankfurter Straße. Hier ist im Männer-WC und im Bereich für die Pissoirs keine Verschmutzung zu sehen. Ein etwas unangenehmer Geruch bleibt dennoch. Wer nach seinem Geschäft aber Hände waschen möchte, schaut in die Röhre. Denn am Waschbecken kommt kein Tropfen Wasser aus dem Hahn. Zudem gibt es auch dort kein Klopapier. Dass die Wasserversorgung nicht funktioniert, sei der Stadt nicht bekannt gewesen. „Dem gehen wir nach“, heißt es. Ein weiterer unschöner Anblick auf der Behindertentoilette: Ein gebrauchter Tampon liegt hinter dem Klo in der Ecke.

Mehr Themen aus Rüsselsheim

Dass der Zustand der öffentlichen Toiletten in Rüsselsheim schlecht ist, ist der Verwaltung schon länger klar. Im Jahr 2020 wurde ein entsprechender Vorschlag des Magistrates, die WCs auf Vordermann zu bringen, mehrheitlich von den Stadtverordneten angenommen. In jährlichem Rhythmus sollten die Anlagen am Parkplatz Ecke Mainzer Straße/Ludwigstraße, die Toilettenanlagen am Stadtpark, in Königstädten und Haßloch auf den Parkplätzen der jeweiligen Einkaufszentren, sowie im Dicken Busch II – auch hier am EKZ erneuert werden. Fällig werden dafür jeweils rund 250.000 Euro, eine Ausnahme ist die Anlage am Verna-Park, für die wegen der Anpassung an den Denkmalschutz rund 350.000 Euro vorgesehen sind.

Doch auch hier macht die finanzielle Situation der Stadt einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der nicht genehmigten Haushaltslage konnte die Maßnahme nicht gestartet werden, erklärt die Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung. „Bei nicht genehmigter Haushaltslage wird sich die Maßnahme ,Sanierung der Toilettenanlagen bis 2025´ weiterhin nach hinten verschieben müssen.“