Ohne Corona-Impfung droht Verlust des Arbeitsplatzes

Das sagt der Fachanwalt

Eine Differenzierung der Beschäftigten je nach der Bereitschaft zur Impfung gegen Covid-19 sei eine hochkomplexe Fragestellung, bei der „verfassungsmäßige Rechte der Beschäftigten einerseits und des Klinikums und seiner Patienten andererseits abzuwägen sind“, sagt Thomas Zindel, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Wiesbaden.

„Da eine gesetzliche Impfpflicht nicht besteht, wäre die Anordnung des Arbeitgebers, eine Impfung vornehmen zu lassen, je nach konkreter Sachlage des Einzelfalles voraussichtlich nicht rechtmäßig“, so Zindel.



Ausgehend davon hätten Mitarbeiter das Recht, eine Impfung zu verweigern. Sofern der Arbeitgeber die zulässige Rechtsausübung zum Anlass nehme, den befristeten Arbeitsvertrag auslaufen zu lassen, „könnte es sich je nach konkreter Sachlage und weiteren Aspekten des Einzelfalls daher um eine unzulässige Maßregelung handeln“.



Einer Begründung bedürfe es bei auslaufenden Verträgen grundsätzlich jedoch nicht.

Anders ist die Lage bei, wie im Fall des Klinikums Ludwigshafen, mitbestimmungspflichtigen Kündigungen während der Probezeit beziehungsweise in der Wartezeit. Hier müsse der Arbeitgeber gegenüber dem Betriebsrat eine Begründung angeben, so Zindel.



Diese lautete im Umkehrschluss offenbar, dass die Kündigungen erfolgen, weil die Beschäftigten sich nicht impfen lassen wollen. Hier könne die Kündigung „folglich ebenfalls wegen Verstoß gegen das Maßregelungsverbot unwirksam sein“.



Eine Differenzierung bei durch den Arbeitgeber geförderter Weiterbildung je nach Impfbereitschaft sei „voraussichtlich ebenfalls nicht zulässig“.