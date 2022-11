Ohne Führerschein und mit über drei Promille: Auffahrunfall

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. (© Stefan Sauer/dpa/Symbolbild)

Bickenbach (dpa/lhe) - - Mit einem Alkoholpegel von mehr als drei Promille hat ein Autofahrer am Mittwochabend einen Auffahrunfall auf der Autobahn 5 (Landkreis Darmstadt-Dieburg) verursacht. Der 31-Jährige war nicht nur stark alkoholisiert, sondern besaß auch keinen Führerschein, wie die Polizei feststellte. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 31 Jahre alte Fahrer mit seinem Auto ungebremst auf einen vorausfahrenden Wagen auf. Danach krachte sein Wagen in die Mittelleitplanke. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die A5 war im Bereich der Gemeinde Birkenbach in südlicher Richtung vorübergehend voll gesperrt.