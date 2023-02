Oma Ute: Curry-Rippchen als Hommage an die Schwiegermutter

Ute Haufe bereitet in ihrer Küche Curry-Rippchen vor, wie sie ihre Schwiegermutter früher gemacht hat. (© Ulla Niemann)

Ute Haufes Schwiegermutter Eva betrieb in den 60er Jahren die Waldbühne in Frei-Laubersheim. Ute holt das Lieblingsrezept zu Curry-Rippchen und Erinnerungen an „die Eva“ hervor.