Oma Ute: Erdbeerkäsekuchen ohne Backen, dafür mit Basilikum

Bad Kreuznach. Im Schrebergarten von Ute und Dieter Haufe ist Erntezeit für Leckermäuler. Die Erdbeeren sind reif, die Frühsorte sogar schon durch. Was macht man nun mit so viel Erdbeeren? „Gerne einfach direkt wegschnabulieren“, witzelt Ute Haufe beim Ernten. Ihre Enkeltöchter und auch die Autorin dieses Beitrags nehmen das natürlich ernst und lassen direkt die ersten Früchte von der Pflanze in den Mund wandern. Süß, saftig, einfach lecker. Aber trotz der Mundräuberinnen finden noch viele rot leuchtende Erdbeeren den Weg in die Sammelschale. Und von dort in die Küche von Ute Haufe. Dort werden die zu Marmelade, Erdbeerketchup, Spargelsalat und vielem mehr. Rezepte stellt Ute Haufe auf ihrem Instagramkanal „Oma Ute kocht“ zur Verfügung. Darunter auch das für den hier vorgestellten Erdbeerkäsekuchen mit Basilikum-Creme, der nicht gebacken werden muss.