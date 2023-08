Oma Ute: Getrocknete Cherrytomaten in Olivenöl

Zum Trocknen stellt Ute das Blech in die Sonne, wobei sie es mit etwas Gaze abdeckt, damit keine Fliegen an die Tomaten gehen. In der Sonne brauchen die Tomaten gut 8 Stunden. Wenn das Wetter nicht mitspielt, lassen sich die Tomaten auch im Backofen bei 80 Grad für sechs bis acht Stunden trocknen. Hier empfiehlt Ute Haufe, die Backofentür mittels eines Kochlöffels einen Spalt offenzuhalten, damit die Feuchtigkeit abziehen kann.