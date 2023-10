Oma Ute: Goldener Zwiebelkuchen zum goldenen Herbst

Für den Zwiebelkuchen setzt Oma Ute einen Hefeteig an. Dazu füllt sie das Mehl in die Schüssel, drückt dann eine Kuhle in den Mehlhaufen und bröselt die Hefe hinein. Auf die Hefe gibt sie dann die lauwarme Milch und vermengt diese mit einer Gabel mit der Hefe. Dieser Vorteig wird abgedeckt und 20 Minuten ruhen gelassen. In dieser Zeit kann man gut den Belag vorbereiten, wir bleiben aber hier erstmal beim Teig.