Als Tomaten verwendet Ute Kirsch- und Cocktail-Tomaten aus dem Garten. Dattel-Tomaten würden sich auch eignen. Die Tomaten werden auf Zahnstocher gesteckt. In einem kleinen Topf erhitzt Ute nun unter Rühren Wasser und Zucker. Wenn die Masse bräunlich wird, werden die Tomaten in der Masse gewendet und dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech zum Trocknen gelegt. „Dabei bitte vorsichtig sein. Die heiße Zuckermasse kann spritzen und das kann zu Verbrennungen führen“, mahnt Ute. Wenn die in Zuckerkruste gehüllten Tomaten zum Trocken abgelegt sind, am besten direkt den schwarzen Pfeffer drüber streuen.