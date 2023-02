Oma Ute: Nicht nur Kinder mögen „Arme Ritter“

Dieser Schritt ist in der Küche eher ungewöhnlich. „Wenn ich die für die Jungs gemacht habe, wurden die immer direkt aus der Pfanne weg gegessen. Heiß schmecken sie nämlich am besten“, erinnert sich Ute Haufe an die Kindheit ihrer Söhne Till (Claras Papa) und Frederik. Vom jüngsten Sohn, Frederik, sind die „Armen Ritter“ eines seiner Lieblingsgerichte. Genau wie von Clara, die sagt, sie schmecken „hammermäßig“. Onkel und Nichte verbindet aber noch mehr. „Wir bleiben beide gerne lange wach, spielen gerne und mögen Chips“, beschreibt Clara die Gemeinsamkeiten mit ihrem Onkel „Freddy“. Und was beide auch mögen: Vanille-Soße zu den „Armen Rittern“. Da macht Oma Ute nicht lang Federlesen. Mit einem Liter Milch und einer Packung Puddingpulver zaubert sie auch die Vanille-Soße auf den Tisch, damit alles komplett ist. Nur Onkel Frederik fehlt noch.