Oma Ute: Riesling-Kartoffel-Suppe als regionales Highlight

Bad Kreuznach. Ute Haufe, in der Pfalz geboren, lebt in Bad Kreuznach am Scheitelpunkt zwischen zwei Weinregionen, Rheinhessen und der Nahe. Natürlich spielt da Wein in ihrer Küche eine Rolle. In einem vorherigen Beitrag hat sie ihr Rezept für „Rote Weinschaumsoße” geteilt. Jetzt ist aber ein Weißwein der Star, nämlich der Riesling.