Oma Ute: Sauerkraut selbst machen

Als das Lied zu Ende geht, ist dann der Topf auch voll. Die Flüssigkeit hat sich schon nach oben abgesetzt. Dieter legt jetzt nochmal große Kohlblätter oben auf und beschwert sie mit Steinen. Dann wird der Topf sauber gemacht und der Rand mit Wasser befüllt. Kommt nun der Deckel drauf, kann so keine Luft in den Topf, die Gase aus dem Topf können aber entweichen. Bis die Fermentierung einsetzt dauert es noch etwa drei Tage. Der Prozess selbst zieht sich dann über einige Wochen. „Im Herbst, wenn man auch wieder deftiger isst, ist unser Sauerkraut dann fertig“, freut sich Ute Haufe jetzt schon und fängt auch prompt wieder an zu singen.