Oma Ute: So einfach gelingt der Christstollen zum Fest

Auch wenn aus den Zutaten zwei Stollen entstehen, macht Ute nur einen Teig, den sie später hälftig teilt. Zuerst wird der Vorteig angesetzt. Hierfür kommt das Mehl mit einem Löffelchen Zucker in eine große Schüssel. In das Mehl drückt Ute mit dem Handrücken eine Kuhle, in die sie die Hefe einbröselt. Die Hefe wird dann mit der lauwarmen Milch langsam übergossen und mit einer Gabel auf dem Mehl zerdrückt. Vermengt wird der Teig noch nicht. Stattdessen wird er mit einem Leinentuch abgedeckt und für 20 Minuten an einem warmen Ort gehen gelassen.