Oma Ute: So gelingen vegetarische Burger

Die Laugenbrötchen hat Ute Haufe in der Zwischenzeit aufgeschnitten. Die unteren Hälften streicht Mimi nun mit Majo und Ketchup ein. „Schranke, mag ich am liebsten!” verrät sie ihrer Oma. Die weiß das natürlich. Und sie weiß auch, dass Mimi Salatblätter mag. Vater Till nennt sie manchmal Kaninchen, weil sie gerne „das Grünzeug so wegmummelt”. Also bekommt der Mimi-Burger nicht nur „Schranke”, sondern auch die doppelte Schicht Salat. Aber vor dem zweiten Salatblatt werden erst die Patties platziert und mit dem Erdbeerketchup von Oma Ute garniert. „Wie man den Erdbeerketchup macht, erkläre ich Euch ein anderes Mal”, kündigt Oma Ute schon an.