Oma Ute: So gelingt Rhabarberkuchen mit Mürbeteig

Die Zutaten werden in einer Schlüssel zügig per Hand vermengt. Ute gibt zuerste das Mehl in die Schüssel, drückt da eine Kuhle für das Eigelb rein, streut den Zucker von innen gegen den Schüsselrand und gibt die Butter in Stücke geschnitten dazu. Dann mengt sie alles von außen nach innen zusammen und knetet es zu einem glatten Teig. Dabei hilft auch das sehr kalte Wasser. Dieses kommt relativ zum Schluss dazu und hilft, dass sich die Zutaten gut verbinden. Ist der Teig geknetet, schlägt sie ihn in Frischhaltefolie ein und lässt ihn zwei Stunden im Kühlschrank ziehen.