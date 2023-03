Oma Ute: So macht man knackige Müsliriegel selbst

Bad Kreuznach. Für unsere Koch- und Gartenkolumnistin Ute Haufe ist Vorratshaltung das A und O. Und auch für ihren heutigen Tipp, greift sie auf Vorräte zurück. „Walnüsse lassen sich super lagern. Einfach sammeln und mit der Schale in eine trockene Ecke stellen”, erklärt sie. Verwendbar sind die Nüsse sehr vielfältig. Zum Salat oder auch im Auflauf bilden sie eine schöne Ergänzung. Aber das Beste, was aus Walnüssen werden kann, sind Müsliriegel. „Wenn ihr die Riegel selbst macht, wisst ihr genau, was drin ist”, sieht sie nicht nur für Allergiker einen großen Vorteil.