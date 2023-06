Oma Ute: So wird die Frankfurter Grüne Soße richtig grün

Bad Kreuznach. Frisches Grün ist die Lieblingsfarbe von Ute Haufe, die als „Oma Ute kocht“ auf Instagram und hier in unserem Schwerpunkt Tipps aus Küche und Garten gibt. Was liegt da näher als im ausgehenden Frühling und beginnenden Sommer Frankfurter Grüne Soße zu machen. „Die meisten Kräuter habe ich im Schrebergarten. Die Kräuter, die ich am häufigsten verwende, ziehe ich auch auf dem Balkon“, verrät Ute, die gerne „im Garten einkauft“. Aber für alles hat es da tatsächlich nicht gereicht. Die Kresse, die eigentlich in jedem Haushalt mit Grundschülern auf Pflanzköpfen oder auf dem Fensterbrett sprießt, muss Ute einkaufen. „Kresse finde ich eigentlich blöd“, stellt sie dazu in den Raum. Nun gut. Man muss auch Opfer bringen. Ihr Mann Dieter grinst und flüstert verschmitzt „Ich habe jetzt doch welche selbst gezogen.“ Also geheime statt gemeiner Kresse.