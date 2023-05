Oma Ute: Spargel in Bierteig mit Kräutersoße

Bad Kreuznach. Es gibt wenig Lebensmittelpreise über die so viel gesprochen wird, wie über den für Spargel und Erdbeeren. Warum ist das so? Spargel ist wählerisch, was den Boden betrifft und mühsam zu Stechen, während Erdbeeren auch gerne selbst gepflückt werden. Aber beiden ist eins gemeinsam: Sie sind nur saisonal verfügbar. Ute Haufe, die auf Instagram als „Oma Ute kocht” eine Lanze für regionale und saisonale Lebensmittel bricht, liebt Spargel. „Spargel bedeutet für mich, dass der Sommer in den Startlöchern steht”, lacht sie. Für sie kann es also gar nicht häufig genug Spargel geben. „Ich mag ihn glanz klassisch mit Schinken, Kartoffeln und brauner Butter, aber ich liebe es auch, neue Rezepte zu probieren”, bestärkt sie ihre Begeisterung. Und ein solches neues Rezept, teilt sie hier mit den Lesern.