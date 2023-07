Oma Ute: Spundekäse aus Liebe zu Rheinhessen

„Eigentlich mache ich den ja immer so nach Gefühl“, schmunzelt Ute Haufe. Für uns hat sie sich aber gerne die Mühe gemacht, ihr Gefühl in Gramm abzuwiegen. Aber eine Grundsatzfrage vorweg: Was ist mit Zwiebeln? „Ich schneide die Zwiebeln in feine Würfel, gebe sie aber nicht direkt in den Spundekäs, sondern stelle sie dazu“, verrät Ute Haufe, die zwar selbst ein großer Fan von Zwiebeln ist, aber auch versteht, wenn jemand da zurückhaltender ist als sie. Anders als beim Knoblauch. Da macht sie keine Kompromisse.