Oma Ute: Gewürzketchup aus frischen Tomaten 

Als erstes schneidet Ute die Tomaten am unteren Ende kreuzweise ein und gibt sie dann für etwa eine Minute in kochendes Wasser. Die so blanchierten Tomaten lassen sich dann leichter häuten. „Die Tomatenhaut hebe ich auf und lass sie in der Sonne trocknen. Wenn Sie trocken ist, wird sie pulverisiert und lässt sich dann prima zum Färben und Würzen verwenden“, gibt Ute Haufe uns einen Tipp, möglichst wenig Abfälle zu produzieren.