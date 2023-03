Oma Ute: Wer ernten will, muss säen!

„Wärmematten sind dafür super. Sie halten die Temperatur in der Erde zwischen 26 und 28 Grad, ohne dass ich die Wohnung hochheizen müsste“, präsentiert Dieter stolz seine Infrastruktur. Wenn die Pflänzchen dann größer sind, werden sie schrittweise „ausgewildert“. Zuerst kommen sie in den Wintergarten im Schrebergarten und nach der „kalten Sophie“ dürfen sie dann in die Erde. Wenn sie erntereif sind, übernimmt dann wieder Ute Haufe. „Wir sind ein gutes Team. Im Garten, wie im Leben“, lacht Ute Haufe. Auf ihrem Instagram-Kanal „Oma Ute kocht“ bieten sie und Dieter weitere Einblicke in den Schrebergarten.