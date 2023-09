Oma Ute: Wie man aus Pflaumen pfälzische Latwerge macht

Bad Kreuznach. Zwetschgen sind eine heimische Unterart der Pflaume, die sich durch festes und leicht vom Kern lösliches Fleisch auszeichnen. In Rheinhessen wird zu Zwetschgen auch Quetschen gesagt. Die beiden beliebtesten Verzehrformen von Zwetschgen sind hierzulande der Pflaumenkuchen und das Pflaumenmus. Pflaumenmus nennen die Pfälzer und Rheinhessen Latwerge. Im Hunsrück hört man auch „Leckschmier“ als Namen. So oder so, geht es um einen süßen Aufstrich aus Pflaumen.