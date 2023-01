Oma Ute: Wie man selbst Käsespätzle macht

„Früher, als wir in Fürfeld noch unser Bauernhaus hatten, hatten wir selbst auch Hühner. 40 an der Zahl. Und einen Hahn mit Namen Herbert. Der war ein kleiner Star. Unser Sohn hat ihn mal mit in die Schule genommen und für Zaubertricks stand Herbert auch gerne mal im Rampenlicht“, erinnert sie sich. Etwa 30 Eier täglich legten die Haufschen Hühner. Verschenkte sie früher Eier an Familie und Freunde, kauft Ute Haufe ihre Eier jetzt von lokalen Erzeugern. Auch hier ist es ihr wichtig, zu wissen, wo die Lebensmittel herkommen.