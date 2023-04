Oma Ute: Wie man Tomaten richtig pikiert

In einen kleinen Pflanztopf hat Dieter schon etwas Erde hineingedrückt. „Die Erde habe ich vorgemischt”, verrät er. Normale Pflanzerde, dazu Hornspäne und „Rinderkacke”, die es als Granulat zu kaufen gibt. In einen Kübel Erde gibt Dieter dafür je fünf Hände von den Hornspänen und fünf vom Rinderdung. In den kleinen Pflanztopf kommt nun der Setzling und wird mit Erde umgeben. „Wenn man die Tomatenpflanze tief einsetzt, bilden sich am Stiel weitere Wurzeln aus. Das ist gut für die Pflanze”, erklärt er, während er mit seinen großen Händen die zarte Pflanze zärtlich mit Erde ummantelt.